TORINO- Come comunicato sui canali ufficiali del club, calciatori e staff del Genoa sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi per verificare eventuali altre positività al Coronavirus. I risultati hanno fortunatamente dato tutti esito negativo: “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff”.