Qui Fiorentina, Milenkovic e l’ex Caceres salteranno la Juve

TORINO- Dopo il pareggio per 0-0 con il Genoa, che conferma il momento di buoni risultati, la Fiorentina ha iniziato a preparare la sfida alla Juventus, in programma per domenica prossima alle 12.30. Un match difficile per i viola, che dovranno fronteggiare la prima della classe senza due difensori importanti: Nikola Milenkovic e l’ex Martin Caceres. Il serbo, così come l’uruguaiano, era ieri in diffida e, ricevendo il cartellino giallo contro i rossoblù, ha fatto scattare la squalifica per un turno.