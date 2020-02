Qui Fiorentina, Igor: “Non commento le polemiche, non si può perdere la testa per le scelte dell’arbitro”

TORINO- Conferenza stampa di presentazione per il neo viola Igor che, tra le altre cose, ha parlato anche delle polemiche derivate dalla sconfitta con la Juventus: “Tutto l’ambiente mi ha dato subito grande appoggio per affrontare al meglio questa nuova avventura. Ciò mi porta ad essere pronto da subito, come accaduto con la Juve. Questa è una grande opportunità e non voglio sprecarle. Polemiche arbitrali? Non commento gli episodi, sono interpretazioni fatte dall’arbitro. È lui a decidere e credo non si possa perdere la testa qualunque sia la sua risposta”.