Qui Fiorentina, i convocati di Iachini: non c’è Castrovilli

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà la Fiorentina nel lunch match previsto all’Allianz Stadium. Viola in cerca di riscatto dopo il ko in coppa Italia con l’Inter, che è costato l’eliminazione dalla competizione. Mister Iachini ha da poco svelato la lista dei convocati della sua squadra, a cui manca Gaetano Castrovilli, in dubbio fino all’ultimo dopo i giramenti di testa accusati nel match con il Genoa. Questa la lista completa: Agoudelo, Badelj, Benassi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dalle Mura, Dragowski, Ghezzal, Igor, Lirola, Pezzella, Pulgar, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.