Qui Fiorentina: Castrovilli lascia l’ospedale, ma la Juve è in dubbio

TORINO- Arrivano buone notizie in casa Fiorentina. Gaetano Castrovilli, ricoverato da sabato all’ospedale di Careggi dopo i giramenti di testa accusati nel secondo tempo del match con il Genoa, è stato oggi dimesso e da domani inizierà a lavorare di nuovo al centro di allenamento viola. Difficilmente, però, sarà possibile vederlo in campo domenica contro la Juve: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, in data odierna, ha lasciato l’ospedale di Careggi come da protocollo stabilito. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero”.