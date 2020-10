Qui Fiorentina: arrivato Callejon, sarà il sostituto di Chiesa

TORINO- Josè Callejon, dopo la separazione dal Napoli, diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo spagnolo verrà sottoposto a breve alle visite mediche di rito e prenderà il posto in rosa di Federico Chiesa, pronto ad unirsi alla Juventus. Ai media presenti all’aeroporto toscano, il giocatore ha dichiarato: “Sono felice di essere qui, ho tanta voglia di fare bene. Dovrò mettermi a posto fisicamente perchè sono stato fermo a lungo. Mi piace la Fiorentina e adoro Firenze. Chiesa? Dove andrà farà sicuramente bene, ma io non sono lui. Sono Callejon e sono qui per fare il mio lavoro”.