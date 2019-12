Qui Cagliari, Maran in emergenza per la Juve

TORINO- Dopo la settimana di pausa concessa per le festività natalizie, la Juventus si ritroverà nella giornata di domani al JTC per iniziare a preparare la sfida contro il Cagliari, in programma il 6 gennaio. Rossoblù in cerca di riscatto dopo le sconfitte con Lazio e Udinese, ma che dovranno fare i conti con diverse assenze. Rolando Maran dovrà infatti fare a meno dell’infortunato Ceppitelli e dello squalificato Pisacane, con i soli Klavan e Walukiewcz (ancora a secco di presenze) disponibili per la difesa. Al rientro Cacciatore, ancora alle prese con qualche acciacco, mentre sono da valutare le condizioni di Castro e Birsa.