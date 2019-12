Qui Cagliari, domenica la ripresa degli allenamenti

TORINO- Il campionato, dopo la sedicesima giornata andata in scena nell’ultimo fine settimana, si prende un turno di riposo per le feste natalizie. Più tempo, quindi, sarà quello a disposizione dei club per preparare al meglio le prossime gare, in programma il giorno dell’Epifania. La Juventus tornerà ad allenarsi nella giornata di lunedì, mentre il Cagliari, prossimo avversario, l’anticiperà di un giorno. I rossoblù saranno infatti al lavoro dal 29 per organizzare al meglio la trasferta dello Stadium, fondamentale per rimanere vicino alla zona Europa dopo i due ko consecutivi.