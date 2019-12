Qui Cagliari: contro la Juve torna Olsen, ma Maran perde Pisacane

TORINO- Per via delle festività natalizie, il campionato non andrà in scena durante questo fine settimana. Un turno di riposo, prima di ridare il via il giorno dell’Epifania, quando la Juventus ospiterà allo Stadium il Cagliari, grande rivelazione di questa prima parte di stagione. I rossoblù, dopo i quattro turni di squalifica, ritroveranno il portiere Olsen tra i pali, che riprenderà il posto occupato ultimamente dal brasiliano Rafael. Allo stesso tempo, però, Maran perderà lo squalificato Pisacane, che si aggiunge alla lista degli indisponibili con Birsa, Castro e Cacciatore.