TORINO- Ormai superate le vacanze natalizie, le squadre di serie A stanno tornando al lavoro per preparare la prossima giornata di campionato. Non fa differenza il Cagliari, atteso il giorno dell’Epifania dalla difficile trasferta in casa della Juventus. Rossoblù che, agli ordini di mister Rolando Maran, svolgeranno una doppia seduta di allenamento, per preparare al meglio la sfida contro i bianconeri, decisiva dopo le sconfitte contro Udinese e Lazio.