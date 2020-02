Qui Brescia, Tonali e Romulo in dubbio per la Juve

TORINO- Mentre la Juventus è con la testa alla partita di domani sera con il Milan, il Brescia, prossimo avversario in campionato di Ronaldo e compagni, si sta preparando per la sfida di domenica all’Allianz. Arrivano cattive notizie, però, per il neo tecnico Diego Lopez. Nella seduta di allenamento odierna, infatti, Sandro Tonali e Romulo si sono allenati a parte rispetto al gruppo. Entrambi sono in dubbio per la sfida con i bianconeri e le condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.

