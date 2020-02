Qui Brescia, anche Torregrossa si allena a parte

TORINO- Brutte notizie in casa Brescia in vista della partita contro la Juventus di domenica pomeriggio. Diego Lopez, neo tecnico delle “rondinelle”, potrebbe infatti dover rinunciare ad Ernesto Torregrossa, attaccante tra i più in forma nelle ultime giornate. Il ragazzo si è infatti allenato a parte e difficilmente sarà a disposizione contro i bianconeri. Stessa sorte potrebbe toccare anche a Sandro Tonali, faro del centrocampo lombardo ed obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

