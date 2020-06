Qui Bologna, Soriano: “Juve? Nessuna paura, possiamo mettere in difficoltà chiunque”

TORINO- Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport in vista della partita di lunedì prossimo contro la Juventus: “Al ritorno in campo farà un grande sorriso, come se fossi un bambino piccolo. Contro i bianconeri giocheremo senza paura, con la convinzione di poter fare bene. Possiamo mettere in difficoltà chiunque se giochiamo con spensieratezza. Mihajlovic? Felice che il mister abbia rinnovato, ci trasmette tutto quello che ha dentro”.

