Qui Bologna, Mihajlovic perde Krejci e Svanberg

TORINO- Giornata di allenamento anche per il Bologna, prossimo avversario della Juventus in campionato a meno di variazioni del calendario nelle prossime ore. Il club rossoblù, che ha lavorato oggi nel primo pomeriggio, contro i bianconeri dovrà fare a meno degli infortunati Ladislav Krejci e Mattias Svanberg, che hanno svolto rispettivamente lavoro a parte e terapie. In gruppo, anche se parzialmente, si è rivisto Mitchell Dijks.

