Qui Bologna, Mihajlovic ha dei problemi in attacco

TORINO- Mentre la Juve è concentrata al 100% sulla sfida di Coppa Italia di domani sera contro il Milan, il Bologna, prossimo avversario in campionato dei bianconeri, prepara il match del Dall’Ara. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Rodrigo Palacio, il cui posto dovrebbe essere preso in campo da Musa Barrow, che dovrebbe essere supportato alle sue spalle da Orsolini, Soriano e Sansone.

