Qui Bologna, i ragazzi di Mihajlovic al lavoro in vista del campionato

TORINO- Anche il Bologna, così come la Juventus, ha svolto oggi una seduta di allenamento. Mentre i bianconeri hanno la testa alla finale di Coppa Italia, però, i ragazzi di Mihajlovic stanno cercando di prepararsi al meglio in vista della sfida di campionato di lunedì 21. Orsolini e compagni hanno lavorato al Dall’Ara, così da “riassaggiare” il terreno. Nella sfida in famiglia undici contro undici, c’è da segnalare la grande prova di Musa Barrow, che probabilmente partirà dal primo minuto anche in campionato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<