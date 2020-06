Qui Bologna, Danilo: “La Juve è la squadra migliore del campionato, difficile rientrare in partita quando vanno in vantaggio”

TORINO- Danilo, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo la sconfitta del Dall’Ara subita per mano della Juventus: “Abbiamo affrontato la squadra più forte d’Italia, poi se vai sotto con loro è difficile rientrare in partita. Il mister l’ha preparata bene, fino al rigore siamo riusciti anche ad impensierirli. Dobbiamo però migliorare in diversi aspetti, specialmente nella concretezza offensiva. Ora pensiamo a domenica, vogliamo finire la stagione nella parte sinistra della classifica”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<