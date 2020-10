TORINO- Caos in casa Barcellona. Come riportato da Radio Catalunya, da sempre vicina alle sorti di casa blaugrana, in tre non hanno firmato il documento relativo alla decurtazione dello stipendio. Si tratta di Marc-Andrè Ter Stegen, Clemènt Lenglet e Frenkie De Jong. La società, negli scorsi giorni, aveva comunque comunicato che in ogni caso gli stipendi dei calciatori della propria rosa sarebbero stati abbassati in seguito ai problemi derivanti dalla situazione Covid.