TORINO- Con il successo esterno ottenuto sulla Fiorentina, l’Atalanta si è portata da sola al quarto posto in classifica. Bergamaschi che, oltre ai tre punti, hanno anche eguagliato un record appartenuto alla Juve per ben 60 anni. Come riportato da OptaPaolo, con i 61 gol raggiunti in queste 23 giornate di Serie A, la banda Gasperini ha eguagliato le statistiche della Vecchia Signora di ben 60 anni fa (stagione 1959/60).