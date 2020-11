TORINO- Come riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, in casa Ajax ci sarebbero 11 giocatori positivi al Covid. Tra i nomi fatti ci sono quelli di Tadic, Onana, Klaassen, Gravenberch e l’ex romanista Stekelenburg, tutti non convocati per la trasferta di domani in casa dei danesi del Midtjylland. Quest’oggi, tutti i giocatori e tutto lo staff sono stati sottoposti ad un giro di tamponi.