Psg, Al-Khelaifi restio all’arrivo di Allegri

TORINO- Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? L’ex tecnico bianconero, dopo un anno di pausa, è pronto a rimettersi in gioco ed è in cerca di una nuova panchina importante. Il suo nome è stato accostato con insistenza al Psg, sponsorizzato dal suo grande amico Leonardo, che lo ritiene l’uomo adatto per il dopo-Tuchel. Secondo quanto riportato da L’Equipe, però, l’arrivo del tecnico livornese a Parigi sarebbe osteggiato dal patron Al-Khelaifi, che preferirebbe altri profili.

