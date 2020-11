TORINO- In casa Psg non hanno preso bene i recenti risultati, tra cui la sconfitta in casa del Monaco in campionato. La panchina di Tuchel, mai come ora, secondo la stampa francese, sarebbe tanto traballante. Il tecnico tedesco rischia l’esonero nelle prossime settimane e, per sostituirlo, in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, dopo più di un anno di stop, sarebbe pronto a tornare alla guida di un top club europeo.