Preziosi, il retroscena: “Agnelli ci parlò del possibile rinvio degli Europei”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha svelato un retroscena riguardo il rinvio degli Europei all’estate del 2021: “Ne avevamo parlato in Assemblea di Lega, sapevamo già dell’esistenza di questa possibilità. Ci venne anticipato da Agnelli. Questo rinvio è necessario per permettere a tutti i campionati di chiudersi al meglio. Il tutto, ovviamente, sperando che la situazioni migliori in fretta”.

