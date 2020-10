TORINO- Come riportato da Repubblica, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha commentato la decisione della Lega Serie A di rinviare il match con il Torino: “Come avremmo potuto giocare? Abbiamo atteso la decisione della Lega, convinti che alla fine avrebbe prevalso il buonsenso. Sono però preoccupato per l’aria che tira nel calcio italiano. In casi come questo non possono essere anteposti interessi di parte, l’emergenza è oggettiva”.