Premier League, Kanté non vorrebbe tornare in campo per paura del Coronavirus

TORINO- Man mano che il tempo passa, arrivano ulteriori novità sulla ripresa dei campionati europei. Mentre in Germania si gioca da ormai due settimane, in Inghilterra, come in Italia, non c’è ancora una data ufficiale per il ritorno in campo. Chi, a prescindere da tutto, potrebbe tornare a non indossare gli scarpini da gioco, è il centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté. Il francese, come riportato da Sportmediaset, avrebbe infatti paura del Coronavirus e preferirebbe non scendere in campo.

