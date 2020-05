Premier League, da domani la ripresa degli allenamenti

TORINO- Ormai alle spalle il periodo peggiore della quarantena, il mondo del calcio europeo sta pian piano ripartendo. Mentre in Germania si è già scesi in campo, in Italia sono ripresi da oggi gli allenamenti di gruppo, in attesa di conoscere il destino del campionato. Stesso discorso vale per la Premier League che, come riportato da Sky Sports UK, da domani potrà vedere nuovamente le proprie squadre al lavoro nei centri di allenamento. Le sedute di lavoro si svolgeranno in piccoli gruppi di calciatori, saltando quindi la fase del lavoro individuale.

