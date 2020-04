Portavoce FIFA: “I calendari saranno congestionati, proponiamo l’aumento del numero delle sostituzioni”

TORINO- La FIFA, tramite le dichiarazioni di un suo postavoce a Sky Sports UK, ha lanciato l’ipotesi di aumentare il numero di sostituzioni a partita in caso di ripresa dei campionati: “Le partite, alla ripresa, saranno maggiori e in un lasso di tempo ristretto. Il calendario sarà congetsionato e la FIFA vuole garantire la sicurezza di tutti i calciatori. Potrebbero aumentare gli infortuni alla luce degli sforzi prodotti e, per questo, proponiamo di aumentare il numero delle sostituzioni a disposizione, che sarà a discrezione di ogni Federazione”.

