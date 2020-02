Porrini: “Gasperini ha mentalità europea, l’ho vissuto sulla mia pelle ai tempi della Juve”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex difensore bianconero Sergio Porrini ha esaltato Gianpiero Gasperini all’indomani del successo dell’Atalanta in Champions sul Valencia: “Ha una mentalità europea, riesce a gestire i 90 minuti senza particolari difficoltà. L’ho vissuto sulla mia pelle ai tempi della Juve di Lippi e Ventrone, in settimana ti fa allenare duramente. Ha cambiato la mentalità di giocatori come Ilicic, sempre incostanti nel corso della carriera. La preparazione è unica, tira fuori il 200% da tutti i suoi ragazzi e non accetta chi non è disposto al sacrificio”.

