Pjanic si presenta al Barcellona: “Un orgoglio far parte di questo club, sono innamorato del suo calcio”

TORINO- Ai microfoni dei canali ufficiali del Barcellona, Miralem Pjanic si è presentato come nuovo giocatore blaugrana: “Un onore per me poter far parte di questo club. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di iniziare a lavorare, sperando di poter concludere la stagione con tanti titoli. Ho già detto a mio padre di essere orgoglioso di questo passo, far parte del Barcellona è un sogno che si realizza. Spero possano tornare presto i tifosi allo stadio, ma concentriamoci sui trofei da portare a casa. Mi è piaciuto molto guardare le partite della squadra nell’ultima stagione, è incredibile il modo di giocare e ne sono innamorato”.