TORINO – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga: “Ci sarà un Milan forte e competitivo. Non mi piace quando si parla di turnover. Io ho molti titolari. Lo Sparta gioca un calcio veloce, europeo che non dà punti di riferimento. Qualche cambio dovrò farlo perché stiamo spendendo tanto ed è un momento faticoso”.