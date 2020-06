Pioli: “Rammarico per l’eliminazione, la differenza tra le due squadre è stata sottile”

TORINO- Dopo il pareggio tra Juve e Milan, che ha estromesso i rossoneri dalla Coppa Italia, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Mi dispiace dirlo ma pesa molto il rigore dell’andata nel doppio punteggio. Oggi abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juve e abbiamo commesso l’ingenuità di rimanere in 10. Abbiamo comunque fatto una grandissima partita contro un avversario forte, avendo anche le occasioni per passare. La Coppa era un nostro obiettivo, ma ora ci concentreremo sul campionato. I risultati sono chiari, c’è stata una differenza sottile e non credo che abbiamo giocato peggio di loro. Purtroppo non siamo riusciti a segnare oggi. Abbiamo difeso molto bene, i due centrali sono stati eccezionali negli interventi e questo deve insegnarci che possiamo essere solidi e compatti, ripartendo bene anche in Serie A. Dobbiamo essere più continui nelle prossime partite, perchè fin qui non siamo riusciti a portare a casa i risultati che avremmo meritato di ottenere”.

