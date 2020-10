TORINO- Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa del derby con l’Inter che attende la sua squadra in questo weekend. Tra le altre cose, il mister rossonero ha etichettato la squadra di Conte come favorita allo scudetto: “Il nostro è un percorso che è iniziato un anno fa e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Rispettiamo l’avversario, che viene visto come probabile vincente del campionato. Entriamo in campo con convinzione”.