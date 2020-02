Pioli: “Dovremo restare concentrati per 95 minuti, possiamo mettere in difficoltà la Juve”

TORINO- Stefano Pioli, ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato la gara di domani tra Milan e Juventus: “Dobbiamo avere maggior fiducia nei nostri mezzi, sapendo che a certi livelli non si può mollare la presa. Dovremo essere concentrati e in partita per 95 minuti. Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa ed è l’occasione giusta per dimostrare quanto valiamo. Il fatto di aver giocato un’ottima partita domenica, di aver avuto l’occasione per andare in vantaggio, ci deve dare la consapevolezza che tutte le partire vadano giocate e approcciate con grande determinazione. Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà e dovremo sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno”.

