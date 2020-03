Pioli: “Dobbiamo essere convinti di poter arrivare in finale, domani con la Juve giochiamo alla pari”

TORINO- Stefano Pioli, ai microfoni di Milan Tv, ha analizzato la sfida di domani sera tra Juve e e rossoneri, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: “Il risultato da un piccolo vantaggio a loro, ma ce la giochiamo alla pari. Dobbiamo avere la convinzione di poter arrivare in finale, credendo nei nostri mezzi. Ibra? L’assenza di Zlatan deve essere uno stimolo per gli altri che andranno in campo. Avremo caratteristiche diverse, ma adatte a mettere in difficoltà la Juve. In certe gare i dettagli fanno la differenza e mollare la presa potrebbe farci pagare cara la situazione”.

