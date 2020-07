Pioli: “Contro la Juve il livello sarà molto alto, spero che Ibra possa aumentare il suo minutaggio”

TORINO- Alla vigilia del match con la Juve, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: “Le difficoltà ci porteranno a dare il massimo in queste partite. Giochiamo contro una squadra che in questi anni sta vincendo tutto, bisognerà dare il massimo. Calhanoglu? Ha un problema al polpaccio, i prossimi allenamenti saranno decisivi. Ora abbiamo trovato più continuità, abbiamo vinto contro due squadre più avanti di noi in classifica, ma con la Juve il livello si alza ancora di più. Ibra? La sua condizione non può che migliorare, spero che il suo minutaggio continui ad aumentare. Parliamo del giocatore più forte dal punto di vista mentale e della presenza in campo. Ora arriva la squadra più forte e se vuoi ottenere un risultato eccezionale devi fare uno sforzo straordinario, ci vorrà un grande Milan”.

