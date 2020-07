Pioli: “Complimenti ai miei giocatori, nelle difficoltà ci credono sempre. Ora restiamo sul pezzo”

TORINO- A fine gara, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN: “Giro i complimenti ai miei giocatori, anche nelle difficoltà hanno voglia di stare insieme e ci credono fino alla fine. Sono stati premiati da una grande vittoria. Il lavoro fatto tutti i giorni a Milanello, di portare avanti le nostre idee è importante. La classifica non rispecchiava le nostre qualità, ma ci siamo compattati nelle difficoltà e ora la squadra sta bene, soprattutto mentalmente. Chi gioca gioca ed è sempre pronto. Sono contento anche se c’è ancora tanto da fare, mancano 7 partite e ci giochiamo tutto. Pensiamo subito al Napoli. Soddisfatti ma già molto concentrati sul pezzo, tutto quello che stiamo facendo va ancora migliorato. Pensiamo solo alla prossima gara, stiamo lavorando bene, siamo squadra e non penso a cosa accadrà a fine stagione. Quello che sarà sarà e si vedrà, non sono preoccupato. Lo staff e i giocatori, anche durante il lockdown, hanno avuto grandi meriti. Quando abbiamo ripreso a Milanello c’è stata sempre grande disponibilità, la squadra ora è più consapevole. I complimenti mi fanno piacere, ma può succedere ancora di tutto. Dispiace per i gol presi, ma abbiamo sfruttato bene gli episodi a nostro favore. Il primo tempo era stato equilibrato, poi siamo partiti bene anche nella ripresa e poi ci siamo fatti sorprendere. Poi la mentalità è venuta fuori”.

