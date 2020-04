Parolo: “Calciatori penalizzati dall’ultimo decreto”

TORINO- Marco Parolo, ai microfoni di LazioStyleRadio, ha così commentato il ritorno dei calciatori agli allenamenti di squadra: “È stato deciso di permettere di nuovo gli allenamenti individuali, ma non capisco perchè i calciatori, che hanno un centro sportivo a disposizione, non possano tornare in campo mantenendo le giuste distanze. Si può andare nei parchi, ma non si può andare nei centri di allenamento. Da questo punto di vista noi calciatori siamo stati penalizzati”.

