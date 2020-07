TORINO- Come annunciato in queste ore dalla FIFA, il pallone d’oro 2020 non verrà assegnato, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha costretto allo stop dei campionati per diversi mesi. Una notizia accolta dai vari club che, tra le loro file, hanno uno dei possibili candidati alla vittoria finale. E’ il caso del Barcellona che, riferendosi a Messi, ha tweettato: “Lo capiamo. Inoltre, tutti sanno chi è il migliore”:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<