Ospina: “Juve squadra fortissima, ma vogliamo vincere. Cuadrado un fratello”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, David Ospina, estremo difensore del Napoli, ha analizzato la sfida contro la Juventus di domenica sera: “Hanno giocatori di altissimo livello, dovremo fare molta attenzione. Possiamo studiarli molto in questi giorni, ma poi durante la partita scenderanno in campo in un altro modo. Sono una squadra fortissima, ma noi vogliamo vincere per prolungare il buon momento. Cuadrado? Siamo tra la vecchia guardia della Nazionale, per me è come fosse un fratello. Gli auguro il meglio per lui e per la sua famiglia, ci sentiamo sempre”.