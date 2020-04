Orsolini: “Il mio prossimo gol sarà dedicato a chi sta soffrendo in questo momento”

TORINO- Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “La stagione del Bologna fin qui è stata particolare per tutti, dalla malattia di Mihajlovic alle partite giocate senza di lui per arrivare, poi a questa pandemia che ha sconvolto tutti. Il mister ha fatto vedere la forza della persona, della squadra e di una società che non molla e non mollerà. Sinisa è speciale, da quando è venuto a Bologna mi ha dato fiducia e mi ha fatto sentire importante, ha un rapporto diretto, schietto e sincero con me. Se deve dirmi una cosa, non fa molti giri di parole. Mi è servito molto anche per approcciarmi con gli altri, devo ringraziarlo. Se dovessi tornare a fare gol, sicuramente lo dedicherei al ragazzo di mia sorella, che in questi giorni ha perso il padre per colpa del Coronavirus, e a tutte le persone che in questo momento soffrono”.

