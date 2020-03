Oddo: “Gli operatori sanitari si sacrificano per noi, non rompete i co****ni e state a casa!!”

TORINO- Tramite il suo profilo Twitter, l’ex difensore Massimo Oddo ha lanciato un chiaro messaggio ai tutti quei cittadini che, in questo momento di difficoltà, stanno trasgredendo le regole: “Ma io dico,gli operatori sanitari si sacrificano per noi,la gente sta morendo,gli ospedali al collasso,molti obbligati a lavorare,e leggo che il problema di tanta gente e’ se si può andare a correre. Ma non rompete i coglioni e state a casa!!solo questo ci chiedono..”:

