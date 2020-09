Non solo Juve – Sorrentino di nuovo in campo con la Torinese

TORINO – Comincia una nuova esperienza per Stefano Sorrentina: come riportato da gianlucadimarzio.com, l’ex portiere, cresciuto nelle giovanili della Juventus, tornerà in campo con la maglia della Torinese Football Club. Qualche anno fa aveva iniziato l’avventura da dirigente proprio della società del capoluogo piemontese. Il richiamo del rettangolo verde, però, è stato troppo forte: l’ex calciatore di Palermo e Chievo, che due stagioni fa parò un rigore a CR7, ha deciso di rimettere gli scarpini e di iniziare a giocare di nuovo. Tuttavia, non si metterà in mezzo ai pali, ma giocherà come centravanti per la sua squadra. Da una parte all’altra del campo, per iniziare una nuova avventura: Sorrentino torna di nuovo in campo a 41 anni.