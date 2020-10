Non solo Juve – Simone Inzaghi: “Dobbiamo fare di necessità virtù”

TORINO – Emergenza coronavirus per la Lazio: il club capitolino partirà per la trasferta di Champions League in Belgio privata di 13 giocatori della prima squadra, tra cui Ciro Immobile e Luis Alberto. A tal proposito, ha parlato Simone Inzaghi ai giornalisti nel giorno della partenza da Roma. Ecco le parole del tecnico biancoceleste riportate da gianlucadimarzio.com:

“Ci troviamo in una grave emergenza e non avremo a disposizione molto giocatori, ma dobbiamo continuare ad andare avanti: lo stato di emergenza, in questi giorni, sta coinvolgendo tutti quanti. Non potremo fare turn-over e dobbiamo fare di necessità virtù. Sfidiamo una grandissima squadra, i campioni in carica del Belgio che hanno battuto lo Zenit in Russia: dobbiamo giocare nella miglior maniera possibile. Il Bruges è una squadra molto fisica, con un centrocampo molto forte e, pertanto, la nostra partita dovrà essere di grande intensità“.