Non solo Juve – Romelu Lukaku non parte con l’Inter per Madrid

TORINO – Problemi di infermeria non solo per la Juventus: infatti, anche altri club di Serie A si trovano costretti a fare i conti con alcuni infortuni, anche di giocatori fondamentali. Uno su tutti è Romelu Lukaku, che non è partito con l’Inter per la trasferta di Madrid. I nerazzurri, oggi, hanno volato in direzione della capitale spagnola per la super sfida di domani sera al Santiago Bernabeu contro il Real. Mister Conte, dunque, dovrà affrontare Zinedine Zidane senza il suo miglior giocatore, che è ancora alle prese con un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra; l’infortunio se lo è rimediato nell’ultima gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.