Non solo Juve – Olivier Giroud non si muoverà dal Chelsea

TORINO – C’è chi parte e c’è chi resta in queste ultime e frenetiche ore di contrattazioni: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Olivier Giroud non si muoverà dal Chelsea. Il centravanti francese, infatti, sembrava già con le valigie in mano, pronto a lasciare Londra e a raggiungere una nuova destinazione: l’Italia sembrava una di quelle più accreditate, con Inter, Lazio e Roma che si erano messe sulle sue tracce. Anche la Juventus aveva messo nel mirino il bomber transalpino, come una possibile alternativa in attacco: solo una suggestione, però. I bianconeri, infatti, hanno puntato tutto su Federico Chiesa, che oggi ha svolto le visite mediche e si appresta a firmare il suo nuovo contratto, che lo legherà alla Juve per le prossime stagioni.