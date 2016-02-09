NON SOLO JUVE-NAPOLI - Non solo big-match, dal sapore di stagione. Il palinsesto televisivo propone anche la finale del Festival di Sanremo. Sale l'ansia in casa Rai: troppi tifosi rischiano di perdersi la serata, in favore di una partita che potrebbe valere lo Scudetto. Ci pensa Carlo Conti, presentatore del Festival, a lanciare un appello ai microfoni di Raisport: "Un consiglio? I tifosi della Juve e del Napoli possono registrare la partita - dice Carlo Conti -, spegnere i telefoni e guardarla dopo la fine del Festival. Collegarsi durante la serata? Impossibile, la Rai non ha i diritti".

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