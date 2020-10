Non solo Juve – Marco Marchionni nuovo allenatore del Foggia

TORINO – Una nuova avventura per un giocatore della Juventus: secondo quanto riportato da gialucadimarzio.com, Marco Marchionni è il nuovo allenatore del Foggia. Classe 1980, l’ex calciatore ha legato la sua carriera soprattutto alle maglie di Parma, Fiorentina e Juve: con i bianconeri, in tre stagioni, ha totalizzato 78 presenze e 7 reti. Da qualche anno svolgeva il ruolo di vice-allenatore della Carrarese squadra con cui ha definitivamente appeso gli scarpini al chiodo. Adesso, però, sta per iniziare una nuova fase della sua carriera nel mondo del calcio: gli è stata affidata la panchina del club pugliese, dove potrà cominciare a fare pratica da allenatore. Buona fortuna, Marco.