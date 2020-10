Non solo Juve – L’ex bianconero Tiago si dimette dal Vitoria Guimaraes

TORINO – Il campionato si è fermato per questo fine settimana, a causa degli impegni delle Nazionali, e a Torino giungono notizie sulle sorte di ex giocatori juventini: una di queste riguarda Tiago Mendes, ex centrocampista portoghese che ha indossato la maglia della Juventus dal 2007 al 2010. L’ex bianconero, secondo quanto riportato da calciomercato.com, si sarebbe dimesso dal Vitoria Guimaraes: dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2017, Tiago aveva iniziato la carriera da allenatore proprio con il club lusitano. Non è stata un’esperienza felice quella in panchina per lui: infatti, dopo pochi match e qualche sconfitta di troppo, ha deciso di auto-sollevarsi dall’incarico e concludere la sua esperienza da tecnico del Guimaraes. Il club, dal canto suo, non l’ha presa per niente bene, tanto da accusare l’ex giocatore della Nazionale portoghese di insicurezza.