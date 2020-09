Non solo Juve – La Roma avrebbe offerto Dzeko al Barcellona

TORINO – Si aprono dei clamorosi retroscena sul calciomercato italiano: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Roma avrebbe offerto Edin Dzeko al Barcellona. L’attaccante bosniaco è stato molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus nelle scorse settimane; l’affare, però, è saltato a causa del mancato acquisto da parte dei giallorossi di Arkadiusz Milik del Napoli.

In queste ore, poi, è saltato fuori questo incredibile retroscena: la società capitolina avrebbe offerto il suo centravanti ai blaugrana, che hanno ceduto Luis Suarez all’Atletico Madrid. La risposta del Barça è stata subito negativa, dato che Dzeko non rientrava nei piani del tecnico Ronald Koeman. Questa sera, quindi, il numero 9 scenderà ancora una volta in campo con la maglia della Roma e sfiderà proprio la Juve, con cui desiderava iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.