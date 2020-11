Non solo Juve – Infortunio al ginocchio per Andrea Belotti

TORINO – Non solo la Juventus è costretta a fare i conti con le assenze, ma ci sono brutte notizie in casa Torino. Il club granata, infatti, hanno comunicato l’infortunio al ginocchio per Andrea Belotti: il capitano del Toro aveva subito un colpo nel match di ieri contro la Lazio, concluso con la vittoria dei biancocelesti all’ultimo secondo. Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato le condizioni del giocatore, che nella giornata di oggi ha già iniziato le terapie riabilitative:

“La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro“.